«Чисто по-европейски»: Европа позволяет оголяться в общественных местах

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Стал известен рейтинг мест в Европе, где позволено, оголятся в общественных местах. «Чисто европейский подход» подразумевает отказ от одежды, однако пресекает интимную связь на публике.

Впервые нудистский туризм стартовал в 1991 году. Оголенные люди (36 пассажиров) воспользовались услугами дейстующей и ныне компании Bare Necessities Tour & Travel. В путешествии запретом стала сексуальная активность с гостями корабля. Одеваться нудисты были обязаны в портах и подстилать полотенце на мебель для сидения.

В Германии в Мюнхене существует шесть городских зон, где можно полностью раздеться. Пользуется популярностью и голый велопробег, стартовавший в 2004 году.

Франция также позитивно относится к носителям обнаженной культуры. В стране существует ресторан, посещать который нужно голышом. Во Франции, стране с достаточно спокойным отношением к публичной наготе, в ноябре открылся первый настоящий ресторан «O naturel», где ужинают без одежды. Побережье французского Средиземноморья активно приглашает нудистов посетить курорт Кап Даг (Cap d’agde). Число гостей города «ноготы» летом достигает 400 тыс. человек, а их средний доход в казну за билеты для входа на побережье составляет около 3,2 млн евро за сезон.