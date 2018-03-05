В Барселоне нашли статую Ричарда Брэнсона 1882 года

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Образ всемирно известного миллиардера Ричарда Брэнсона усмотрели в статуе 1882 года в храме в Барселоне. Автором скульптуры был известный мастер Антони Гауди.

Конспирологи тот час же решили, что миллиардер уже сейчас или в ближайшем будущем нашёл способ путешествовать во времени и даже, по счастливой случайности, успел попозировать для знаменитой статуи в Храме Святого Семейства в Барселоне. Настоятели уже поспешили заявить, что любые совпадения случайны и никаких скрытых смыслов они не содержат. Сам Брэнсон данную ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее мы писали, что путешественник во времени показал фото из 5000 года. Мужчина, утверждающий, что он прибыл из будущего, продемонстрировал несколько снимков из быта человечества.