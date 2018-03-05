VistaNews.ru


В Барселоне нашли статую Ричарда Брэнсона 1882 года

Сегодня, 00:45

Образ всемирно известного миллиардера Ричарда Брэнсона усмотрели в статуе 1882 года в храме в Барселоне. Автором скульптуры был известный мастер Антони Гауди.

Конспирологи тот час же решили, что миллиардер уже сейчас или в ближайшем будущем нашёл способ путешествовать во времени и даже, по счастливой случайности, успел попозировать для знаменитой статуи в Храме Святого Семейства в Барселоне. Настоятели уже поспешили заявить, что любые совпадения случайны и никаких скрытых смыслов они не содержат. Сам Брэнсон данную ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее мы писали, что путешественник во времени показал фото из 5000 года. Мужчина, утверждающий, что он прибыл из будущего, продемонстрировал несколько снимков из быта человечества.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.