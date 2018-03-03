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Университет в Канаде ищет преподавателя магии

Вчера, 23:59

Карлтонский университет в Канаде разыскивает преподавателя магии. Об этой новости стало известно того, как университет сделал публикацию о соответствующей вакансии на своем сайте.

Требования на данную должность весьма высокие. От будущего преподавателя магии нужна как минимум докторская степень в сфере искусства или социальных наук, опыт в преподавании и всевозможных исследованиях, а также высокая общительность и желание ездить в командировки.

Как стало известно, договор будет подписываться на пять лет службы. Для обучения магии и волшебству будет выделена отдельная кафедра Магических исследований на факультете Искусств и социальных наук, которая получила имя канадского медиамагната Аллана Слейта. Он известен тем, что начинал карьеру, гастролируя по стране как маг.

Его родственники уже внесли в кафедру весомый вклад в виде полутора миллиона долларов.


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