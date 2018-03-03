Трамп: Главные СМИ США – «всеобщее посмешище»

Вчера, 23:50

Дональд Трамп озвучил совершенно неожиданные для многих журналистов новости. С его слов, основные СМИ США – это «всеобщее посмешище».

Именно так глава США определил название основных изданий страны, наиболее известных в мире. Лидер государства полагает, что ведущие СМИ государства, в котором он является лидером, просто «сошли с ума». Сообщением об этом Трамп поделился в своём аккаунте в Twitter.

Политологи считают, таким образом он дал ответ на твит своего сына, который сообщил, что на президента США и членов его семьи оказывается со стороны СМИ давление, которое он определил в качестве беспрецедентного.

Незадолго до этого канал Fox News опубликовал список тех, кто получили премию Трампа по итогам минувшего года. Ряд СМИ США уже назвал указанных там лауреатов самыми бесчестными или коррумпированными за все годы.

Трамп не замедлил с ответом. Он назвал журналистов основных новостных изданий США лживыми и фейковыми, выставляющими государство на «всеобщее посмешище».