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Майнеры в Исландии украли компьютеров на 2 млн долларов

Вчера, 23:35

В Исландии майнеры похитили PC на сумму в два миллиона долларов. Местная полиция расследует это дело.

На острове произошла серия ограблений, в ходе которой воры украли компьютерную технику. Первый налет произошел в декабре минувшего года, тогда пропали шесть сотен видеокарт и сотня процессоров, сумма ущерба составила 200 000 долларов. Власти намеревались быстро разыскать злоумышленников, но вскоре произошли три новых случая воровства.

В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одиннадцать подозреваемых, двух из них арестовали. В полиции Исландии сообщают, что группировка хорошо организована, ранее с такими масштабами они не сталкивались.


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