В Китае мать отдала дочери свою матку

Вчера, 22:15

Китаянка отдала дочери, родившейся без матки, свой орган. В Китае, в городе Сиань, мать прошла успешную операцию по пересадке своей матки. Это была вынужденная операция, так как у ее двадцатипятилетней дочери было врожденное отсутствие матки. Из-за этого бедная девушка была абсолютно бесплодной и не могла иметь детей.

Девушка давно искала донора, но никто не соглашался, пока на это не решилась ее собственная мать. Всё случилось в конце декабря. Операция длилась более пятнадцати часов. В ней трудилось аж двадцать врачей, а для того, чтобы переносить матку, был использован специальный медицинский робот. Девушка решилась на эту операцию после того, когда узнала о первой проведенной трансплантации матки в Китае, которая была выполнена в 2015 году.

Но ситуация у девушки была сложнее из-за того, что у донора, т.е. ее матери, на момент операции была менопауза. А это осложняло в десятки раз проведение операции. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и рассчитывает в недалеком будущем иметь ребенка. Скорее всего, это будет искусственное оплодотворение.

Также стало известно, что в феврале этого года пенсионерка из Австралии подарила своему мужу на день святого Валентина свою почку. Такую особенную валентинку она сделала для того, чтобы любимому не пришлось проходить диализ.