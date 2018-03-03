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В США два парня за убийство котёнка отправятся в тюрьму

Вчера, 20:55

Два изверга, поиздевавшись над животным, добили его, за что окружной суд вынес обвинительный приговор и отправил «молодёжь» на несколько в тюрьму.

 Но простым убийством дело не закончилось.18-летний Кайли Уильямс и 19-летний Джордан Холл сначала долго по дороге таскали котёнка, привязанного к грузовику. Однако животному удалось выжить, и тогда 18-летний осуждённый решил его убить. Однако сделал он это через Facebook, поместив туда видео и требуя у пользователей пиццу взамен на жизнь котёнка.

Изверги не получили желаемого, и их заметила полиция. Суд округа Тэйни приговорил Уильямса к 4 годам тюрьмы за жестокое обращение с животными и к 3 годам за вооружённое преступление. Холл получил 4 года за издевательство над животным, прокурор также потребовал добавить 5 лет к сроку за то, что Джордан изготовил заточку во время нахождения в тюрьме. Напомним, что в Москве также поиздевались над собакой в День защитника отечества.


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