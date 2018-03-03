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В Нью-Йорке представлена выставка "Евреи в космосе"

Вчера, 19:19

В Нью-Йорке стартовала новая выставка под названием «Евреи в космосе». Она представлена полностью на иврите и включает в себя демонстрацию невероятных артефактов из истории астрономии и освоения космоса.

Официально премьера состоялась 26 февраля. В рамках мероприятия организаторы показывают редкие артефакты, найденные в 18-19 веках. Презентация идёт в основном на иврите, но за отдельную плату можно заказать гида на немецком, французском и английском языке. Организаторы собрали базу данных о космонавтах с еврейскими корнями.

Стоит отметить, что в перечне их числится порядка 40 человек. Американец Джеффри Хоффман представлен на выставке в полном размере. Продлится выставка до 11 марта. В общей сложности организаторы планируют достигнуть отметки в 50 тысяч посетителей. Все деньги за приобретение билетов будут отправлены на благотворительность.


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