Одного из радикальных исламистов задержали в аэропорту Германии

Вчера, 17:51

Радикального исламиста задержали в одном из самых больших аэропортов Германии во Франкфурте-на-Майне. По предварительной информации, мужчина попытался улететь в Стамбул.

Полиция Германии подозревает мужчину в содействии крупному серьезному акту насилия, которое угрожало безопасности государства, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно информации из газеты, на момент ареста 28-летний Биляль Гумус находился в аэропорту Германии в окружении его знакомых и собирался вылететь первым рейсом в Стамбул. Информацию уже подтвердили правоохранительные органы Германии, однако точные причины задержания мужчины пока что не оглашаются.

Ранее поступила информация, что в число потенциальных террористов Германии входит 720 человек, за каждым из которых наблюдает полиция.