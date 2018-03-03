В США собаки остались без хозяев после миссии в Афганистане

Сегодня, 13:20

Американская армия использовала собак для поиска взрывчатых веществ в Афганистане. После окончания службы животные остались без хозяев и столкнулись с плохим отношением.

Американцы натренировали собак для обнаружения взрывчатых веществ. Они использовались в рамках спецопераций на территории Афганистана с 2010 года. Программа закончилась в 2014 году, но содержать 150 собак армия не стала. Люди были хозяевами лишь на короткое время, после чего обученные животные отправлялись в приюты и семьи. Из-за большого количества собак, отправляющихся в «другие края», армия США не может контролировать всех питомцев и отслеживать и пресекать агрессивное поведение к собакам со стороны неблагополучных новых хозяев.

Не только в армии проблемы с финансовой поддержкой для животных. Недавно частная американская компания взяла 13 собак под свою опеку и хотела переобучить их помогать ветеранам, но из-за скудного бюджета отдала животных обратно в приюты.