В Великобритании попавшие в западню пассажиры устроили вечеринку

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В Великобритании бушует непогода: шторм «Эмма» и антициклон «Зверь». Поезд из Лондона в Пул попал на 10 часов в западню. Пассажиры (40 человек) начали петь «Happy Birthday» и устроили вечеринку, как информирует Metro.

Великобританию накрыли два мощных погодных катаклизма. На территории королевства бушует шторм «Эмма» и антициклон «Зверь». Авиасообщение остановлено, обесточены города и селения. Люди вынуждены бороться со стихией. Погода не дает позитивных настроев для населения. Наземное передвижение людей ограничено и наблюдаются затруднения в движении железнодорожных составов. Поезд, следовавший из Лондона в Пул, стал заложником ситуации и попал на 10 часов в западню.

Пассажиры (40 человек) не стали отчаиваться и решили правильно и с пользой провести время. Первым начал петь мужчина «Happy Birthday». Волну эмоций подхватили остальные. Информацию сообщает Metro, ссылаясь на данные из социальных сетей участников мероприятия.