Посол США в Норвегии проспорил 14 пицц из-за проигрыша американцев на ОИ

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Ещё до начала соревнований в Южной Корее устроили дискуссию на тему, чьи спортсмены завоюют больше золотых медалей. Посол США в Осло Кеннет Брейтуэйт проиграл спор своему норвежскому коллеге Коре Осу, возглавляющему диппредставительство Норвегии в Вашингтоне, задолжав ему 14 упаковок пиццы за то, что американская сборная на зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане куда менее успешней, чем её соперники из скандинавской страны.

Как сообщил Брейтуэйт в своём Twitter, он уже организовал доставку в США 14 упаковок пиццы норвежской марки «Грандиоса» за каждую награду наивысшего качества, завоеванную олимпийцами из Норвегии. Дипломат подчеркнул, что намеренно отправил норвежским коллегам блюдо именно этого бренда, чтобы они могли насладиться «вкусом родины». Как известно, сборная Норвегии в медальном зачёте заняла первое место, завоевав в общей сложности 39 комплектов медалей, что стало рекордом зимних ОИ. Сборная США заполучила, вопреки ожиданиям, лишь 23 награды.

Ранее мы писали, что немецкий журналист Хайо Зеппельт усомнился в объективности победы норвежских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Он провёл расследование, в котором выяснил, как влияют на организм атлетов лекарства от астмы, принимаемые членами сборной Норвегии.