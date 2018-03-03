У жителей Восточной Гуты боевики изымают пропуски через гуманитарный коридор

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Листовки Центра по примирению враждующих стороны в Сирии, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор, отбирают у жителей Восточной Гуты в пригороде Дамаска боевики незаконных вооружённых формирований. Как сообщил прессе генерал-майор Владимир Золотухин, вооружённые люди проводят обыски в домах сирийцев с целью изъятия указанных бумаг.

По его словам, указанные мероприятия приобрели массовый характер. Также представитель Центра подчеркнул, что в ходе обысков боевики отбирают у мирных жителей продукты питания. Всё это в своей совокупности создаёт новые предпосылки для развития гуманитарной катастрофы. Со слов Золотухина следует, что вооружённая оппозиция искусственно провоцирует условия для осложнения процесса урегулирования конфликта и улучшения гуманитарной ситуации в регионе.

Ранее СМИ сообщили о намерениях террористических групп устроить химические атаки в Восточной Гуте. Подобные акты направлены на дестабилизацию обстановки в регионе и провокацию правительственных сил.