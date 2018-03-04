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"Двуликий" котёнок из Франции стал одним из красивейших питомцев в мире

Сегодня, 00:15

Редкий котёнок с "двойным лицом" оказался одним из самых красивых питомцев в мире. Четвероногий маленький друг получил от природы двухцветную мордочку.

Как стало известно, животное родиллось 28 марта прошлого года во Франции. Котик уже давно успел приобрести популярность в социальной сети Instagram. Изначально было ясно, что Нарния станет необычным котом с серо-чёрным обличьем. Хозяйка милого четвероногого начала фотогорафировать его, когда тот был ещё совсем крохой. Тогда и проявилась "двуликость" котёнка.

Далее по мере роста вышеуказанное отличие становилось ещё более чётким и визуально ощущаемым. Шерсть Нарнии стала более пушистой и сглаженной в одну сторону, которая разделяет его мордочку на две одинаковые части. Этот феномен назвали "Химера". Это происходит по причине соединения двух эмбрионов, то есть клетки кошки содержали два ДНК.


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