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Во Франции изменили наказание по "феномену Шурыгиной"

Сегодня, 10:19

Во Франции в последнее время становится распространённым секс с несовершеннолетними. Из-за этого политики и общественные деятели добились изменений в уголовном наказании за секс с 15-летними.

По словам Марлен Шьяпаа, общественного деятеля во Франции, это была вынужденная мера. Всё началось с изнасилования 11-летней девочки, дело по которой приняло общественный резонанс. Новый законопроект был принят на первом чтении и теперь необходимо дождаться подтверждения от министров. Лишь за 2017 год стало известно более чем о 2000 случаев изнасилования несовершеннолетних. Шьяппа акцентировала внимание на том, что ранее под «несовершеннолетними» понимали девушек младше 16 лет. Теперь же сажать будут за половой акт с лицами, которым не исполнилось 15 лет.

Психологи утверждают, что с эволюцией человечества дети всё раньше начинают заниматься сексом. Из-за этого половым актом в 16 лет мало кого удивишь и зачастую он происходит с согласия. Если во втором чтении будет принят законопроект, то уже в ближайшее время заниматься сексом с лицами старше 15 лет будет законно. В России же к этому отнеслись скептически. Из-за инцидента с изнасилованием Дианы Шурыгиной из Ульяновска это приобрело феномен «Шурыгиной», под которым подразумевают в обществе легкомысленное поведение, которое привело к изнасилованию.


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