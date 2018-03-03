Шторм «Райли» обесточил в США 2,2 млн человек

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Шторм «Райли» обрушился на15 штатов восточного побережья США и принес: ураганы (104 км/час), снегопады (15 см), наводнения. Обесточены дома 2,2 млн человек, отменено 2,6 тыс. рейсов. Погибли 5 человек, двое из них дети. Информацию сообщает ABC News.

Соединенные Штаты Америки продолжают бороться с разрушительными погодными катаклизмами. «Райли» (специалисты назвали шторм) обрушился на 15 штатов восточного побережья США. Климатологи отмечают наличие ураганного ветра (104 км/час), снегопадов (15 см). Имеют место затопления земельных участков, общая площадь которых уточняется. Остаются без электроснабжения около 2,2 млн человек. Компания FlightAware заявила об отмене рейсов сообщения воздухом.

На данный момент не выполненными остаются 2,6 тыс. рейсов в разных направлениях земного шара. По данным специалистов экстренных служб погибшими названо 50020еловек. Среди них числятся двое детей ( 6 лет и 11 лет). Информация по разрушениям обновляется, но специалисты из метеослужбы видят продолжение стихии. Информацию сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.