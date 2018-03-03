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Власти Китая раздумывают о разрешении семьям иметь троих детей

Сегодня, 10:20

Семейные пары в Китае в скором времени смогут завести до трёх детей. За последние годы это может быть второе послабление в данной сфере, после отмены «политики одного ребёнка» в 2015 году, действовавшей с 1970-х годов.

Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу члены парламента КНР примут на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, который должен пройти в марте. Авторы инициативы утверждают, что существующие меры могут привести к дисбалансу в демографической политике. Ожидалось, что подобные проблемы будут решены после разрешения семьям иметь двоих детей, однако, как оказалось, это лишь усугубило и без того тяжёлую ситуацию.

Ранее мы писали, что власти Финляндии разрешил финским детям иметь двух матерей. Новый закон предполагает, что две женщины могут воспитывать одновременно одного или более детей.


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