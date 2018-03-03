В США секс втроём закончился поножовщиной

Вчера, 23:15

В американском штате Калифорния, городе Пасадена, разыскивают 18-летнюю девушку и её 22-летнюю подругу, которые набросились с ножом на 32-летнего мужчину после секса втроём. Жительницы США после любовных утех обвинили партнёра в изнасиловании, а затем принялись наносить ему ножевые ранения.

Сам пострадавший пояснил полиции, что сперва ничего подозрительного в поведении девушек он не заметил. После сексуальной близости они начали выражать своё недовольство и утверждать, что он над ними надругался. Когда мужчина отверг все обвинения, секс-партнёрши набросились на него с ножом. Злоумышленницы успели нанести ему несколько ударов в грудь и спину, однако потерпевший смог убежать и вызвать полицию.

Ранее мы писали, что в Подмосковье пьяная ссора закончилась поножовщиной. Двое мужчин устроили разборки с использованием холодного оружия. По указанному факту начато расследование.