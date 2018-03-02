VistaNews.ru


В Индии сняли на видео схватку тигра с медведицей

Вчера, 23:47

В Индии активисты сняли на видео уникальное событие. Тигр сошелся с медведицей в схватке. Событие произошло на территории заповедника.

 В Интернете появилось видео схватки тигра и медведя. Действие происходило в Индии в местном заповеднике. Тигр плескался в водоеме на солнышке. Вдруг появилась на горизонте медведица со своим малышом. Тигр, желая показать, что данная территория уже занята, набросился на медведя. Видимо, он просто хотел напугать мать-медведицу. Но у животного автоматически включился инстинкт защиты своего детеныша. Заботливая медведица дала достойный отпор тигру, прогнав его прочь с водоема.

Активисты, которые успели снять процесс схватки на видео, сообщили, что намерения медведя были настолько серьезными, что тигр, немного порычав и выказав несколько недовольных движений, сбежал, так как понял, что его жизнь может здесь закончиться, если он задержится хоть на минуту.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.