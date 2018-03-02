В Индии сняли на видео схватку тигра с медведицей

Вчера, 23:47

В Индии активисты сняли на видео уникальное событие. Тигр сошелся с медведицей в схватке. Событие произошло на территории заповедника.

В Интернете появилось видео схватки тигра и медведя. Действие происходило в Индии в местном заповеднике. Тигр плескался в водоеме на солнышке. Вдруг появилась на горизонте медведица со своим малышом. Тигр, желая показать, что данная территория уже занята, набросился на медведя. Видимо, он просто хотел напугать мать-медведицу. Но у животного автоматически включился инстинкт защиты своего детеныша. Заботливая медведица дала достойный отпор тигру, прогнав его прочь с водоема.

Активисты, которые успели снять процесс схватки на видео, сообщили, что намерения медведя были настолько серьезными, что тигр, немного порычав и выказав несколько недовольных движений, сбежал, так как понял, что его жизнь может здесь закончиться, если он задержится хоть на минуту.