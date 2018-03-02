VistaNews.ru


В Кении прооперировали мозг не тому пациенту

Вчера, 22:44

В одной из больниц Кении хирурги по ошибке прооперировали мозг не тому пациенту.

На операционном столе хирургов оказался человек, который пришел в больницу из-за отека и не нуждался в операции. Его приняли за другого пациента, у которого диагностировали тромб в мозге. После нескольких часов операции врачи были удивлены, когда не нашли тромб и поняли, что совершили ошибку.

Пациент поправляется, а также тот человек, который нуждался в хирургическом вмешательстве, ему стало лучше. После того, как мир узнал про эту новость, в больнице временно отстранили от работы несколько врачей. Руководящие лица больницы Кении оправдывают хирургов тем, что не всегда хватает достаточного количества медицинского персонала, а также помешало то, что врачи испытывали большую физическую усталость.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.