В Кении прооперировали мозг не тому пациенту

Вчера, 22:44

В одной из больниц Кении хирурги по ошибке прооперировали мозг не тому пациенту.

На операционном столе хирургов оказался человек, который пришел в больницу из-за отека и не нуждался в операции. Его приняли за другого пациента, у которого диагностировали тромб в мозге. После нескольких часов операции врачи были удивлены, когда не нашли тромб и поняли, что совершили ошибку.

Пациент поправляется, а также тот человек, который нуждался в хирургическом вмешательстве, ему стало лучше. После того, как мир узнал про эту новость, в больнице временно отстранили от работы несколько врачей. Руководящие лица больницы Кении оправдывают хирургов тем, что не всегда хватает достаточного количества медицинского персонала, а также помешало то, что врачи испытывали большую физическую усталость.