Боевики ИГ * сбили на территории Ирака американский трехтонный аэростат

Вчера, 21:34

Устройство было запущено США для разведывательной цели. Аэростат весом в три тонны сбили террористы ИГ* в Ираке.

Боевики ИГИЛ* 2 марта сбили на территории поселка Салах-эд-Дин в Ираке трехтонный аэростат. Позже было выяснено, что это летательное устройство было запущено со стороны США с целью общей разведки. Аэростат был очень огромным. Хотя по массе он и был массивен, но в воздух мог подняться на высоту до трех километров. После того, как он оказался в руках террористов, стало понятно, что производителем такого дрона является корпорация Raytheon.

В основном их используют для проведения общего контроля на случай начала ракетной атаки противника. Боевики ИГИЛ* продолжают вести контроль за некоторыми территориями Сирии и Ирака. В основном их локализация распространена на сельские местности. ИГИЛ* -официально запрещенная организация в РФ.