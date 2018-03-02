В США реклама оружия предлагает убивать школьников

Вчера, 20:58

В США реклама оружия клуба Battlefield Vegas предлагает убивать школьников. Инцидент произошел в Лас-Вегасе и ответственны за него художники INDECLINE, переделавшие билборд.

Оригинальная реклама стрелкового клуба Battlefield Vegas, принадлежавшего бывшим военным, выглядела так: «Стреляй патронами калибра 12,7×99 миллиметра всего за 29 долларов». Художники, представляющие общественную организацию INDECLINE, внесли свои скандальные коррективы. Они заменили фразу в середине предложения на слово «школьники», и реклама переросла в скандал. Руководство компании приняло решение снять щит, а местные жители похвалили художников, уловив смысл их послания.

Свой поступок деятели объясняют случаями стрельбы, которые были зафиксированы в школах США. Последнее страшное ЧП произошло во Флориде 14 февраля, тогда погибли 17 человек.