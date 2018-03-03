Жительница Китая застряла в заборе и умерла

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Жительница Китая умерла из-за того, что застряла в заборе. Трагический случай произошел в городе Ухань.

В городе Ухане, который расположен в китайской провинции Хубэй, произошел неприятный инцидент. 20-летняя девушка на остановке общественного транспорта ожидала свой автобус, она споткнулась о сумки и застряла головой в заборе.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, но они уже не смогли помочь девушке – она умерла от удушья. Впоследствии специалисты во время проведения судебно-медицинской экспертизы определили, что у девушки оказалась пережата сонная артерия, которая снабжает мозг кровью и кислородом, именно это и привело к смерти.

Жители Китая активно обсуждают в социальных сетях данную ситуацию. Большинство из них уверено, что местные власти приняли недостаточные меры для безопасности населения. Жители города пришли к общему мнению, что потенциально опасные заборы необходимо заменить на более безопасные конструкции. Данного ЧП вполне можно было избежать.

Напомним, что ранее подобный случай уже имел место в Китае еще 2016. При схожих обстоятельствах умерла беременная женщина.