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В США писательницу-феминистку и её сына подозревают в сутенёрстве

Сегодня, 01:30

В США за сутенёрство задержали 59-летнюю американку Фэй Рут Ромесбург и её 38-летнего сына Дэвида, которых обвиняют в привлечении к проституции более 150 женщин. Как выяснилось позднее, главная фигурантка дела является известной писательницей-феминисткой под псевдонимом Ф.Р.Р. Маллори.

Как установило следствие, одна из «подопечных» Ромесбург оказывала секс-услуги по принуждению. Сын женщины заставлял её заниматься проституцией из-за наличия непогашенного долга перед ним. К слову, феминистка после задержания разразилась в адрес правоохранителей критикой, обвинив власти в ущемлении прав секс-работниц. При этом она заявила, что не боится тюрьмы. Свои действия женщина объяснила благотворительностью по отношению к проституткам, которым она, по её словам, давала «безопасное место для жизни».

Ранее мы писали, что в Италии родители заставляли малолетнюю дочь заниматься сексом за деньги. 10-летняя девочка из Сицилии вынуждена была оказывать секс-услуги.


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