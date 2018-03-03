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В Китае мужчина занялся сексом с мотоциклом в автосалоне

Сегодня, 00:45

В Сети опубликовали запись с видеокамер одного из автосалонов Китая. На ней видно, как посетитель, выбрав мотоцикл, занялся с ним сексом.

Сотрудники китайского автосалона заметили на камерах видеонаблюдения странное поведение посетителя в зале мотоциклов.
Изначально они подумали, что клиент желает испробовать на удобство сидение одного из мотоциклов. Однако присмотревшись, они увидели, что он снял штаны и делает совсем необычные движения, словно при половом акте.
Работники продолжили наблюдать за мужчиной. Вскоре его отвлек от процесса какой-то шум, в результате чего он быстро оделся и как ни в чем не бывало продолжил изучать других представителей вида транспорта. Спустя время, убедившись, что ему ничего не помешает, он снова снял штаны и вернулся к своему железному "любовнику".


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