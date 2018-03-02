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В США парень после грубого секса в машине убил чирлидершу

Сегодня, 12:36

В США 22-летний Марк Хауэртон после грубого секса на заправке в своей машине убил 19-летнюю чирлидершу Кэли Мандади. Пара отдыхала в Сан-Антонио на музыкальном фестивале Mala Luna, где употребляла наркотики и алкоголь.

По словам Марка Хауэртона, после фестиваля молодые люди поругались, но Кэли согласилась поехать с ним в Хьюстон. Во время дороги парочка остановилась на заправке, где они занялись грубым сексом по обоюдному желанию. После интима на шее девушки остались синяки, она сказала, что плохо себя чувствует и уснула обнаженной на переднем пассажирском сидении. Марк заметил, что его возлюбленная перестала дышать и отвез ее в больницу.

Следствие провело проверку машины и нашло обувь, нижнее белье и лосины чирлидерши, а это говорит о том, что она не собиралась в дальнюю поездку. Медики установили, что травмы, спровоцировавшие смерть Мандади, были нанесены не во время секса. Марк Хауэртон был знаком с погибшей восемь лет, но парой они стали всего месяц назад. По словам друзей, молодой человек неоднократно прибегал к насилию. Случаи смерти во время секса с БДСМ-наклонностями зафиксированы в Германии и российском Орле.


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