Китаец "выстрелил" напором газировки в вагину девушки

Сегодня, 12:25

В Китае местный житель жестоко поиздевался над своей девушкой. Пока она мыла посуду, мужчина между ее ног поставил бутылку напитка, засыпал туда порошок, и в результате струя газировки поразила вагину китаянки.

В сети появился ролик шутки китайца, который струёй газированного напитка "выстрелил" в вагину своей возлюбленной. На видео видно, что девушка очень испугалась неожиданного напора между ног.

Однако молодой человек стоял в стороне и смеялся с испуганной девушки. В конце ролика видно, что китаянка не стала нападать на обидчика, вместо этого, улыбнувшись, начала отряхивать штаны от газировки.