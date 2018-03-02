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Комендантский час введен в 115 районах провинции Диярбакыр в Турции

Сегодня, 11:15

Официальные власти провинции Диярбакыр в Турции сообщают о важности введения комендантского часа. В 115 районах администрация губернатора провинции активизировала проведение антитеррористической операции.

В Турции власти объявили о проведении антитеррористической операции в 115 районах провинции на юго-востоке страны. Информацию подтвердили в Управлении губернатора Диярбакыра. Под введение комендантского часа попали Лидже, Хани и Коджакёй. Официальные власти продолжают борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК). Полный текст обращения к турецкому населению находится на сайте ведомства. Старт операции дан в 06:00 мск 2 марта.

На данный момент успехов в антитеррористической операции турецких властей в СМИ не опубликовано. Граждане разделяют политику главы страны и ожидают прекращение вооруженного конфликта, что сможет принести мир и покой в страну.


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