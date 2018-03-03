В Китае посетители ресторана избили официантку за медленное обслуживание

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В Китае посетители ресторана избили официантку за то, что она медленно и нерасторопно обслуживала их.

Инцидент случился в городе Хэнъян. Посетители ресторана, мужчина и женщина, устали ждать свой заказ и, в очередной раз услышав от официантки просьбу потерпеть, просто набросились на нее.

Мужчина нанес девушке удар по лицу, затем женщина стала хватать ее за волосы и бить по голове. Однако на этом нападения не закончились. К паре нападающих присоединились другие посетители, хватая со стола посуду и бросая ее в официантку.

К счастью, серьезных травм девушке удалось избежать. На данный момент делом занялась полиция. Сообщается, что уже задержали одного из нападавших.