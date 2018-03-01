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Uber запустил сервис для развоза пациентов медицинских учреждений

Вчера, 23:25

Известная американская компания Uber сообщила о сотрудничестве с больницами и клиниками США. Кроме того, компания запустила новый сервис под названием UberHealth.

 

 С помощью нового сервиса клиенты Uber смогут без проблем добираться до реабилитационных центров, больниц и клиник. Стоит отметить, что уезжать из медицинских учреждений стало намного проще: не нужно заходить в мобильное приложение для того, чтобы заказать авто Uber.  Персонал больницы может осуществить заказ автомобиля для своих пациентов.

Клиенты сервиса могут заказывать срочные поездки по приезду машины компании, а также бронировать авто заранее до 30 дней.

Uber предоставляет своим клиентам всю необходимую информацию об услуге такси с помощью обычного СМС. Водители, как и раньше, будут использовать мобильное приложение для подбора пассажиров.


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