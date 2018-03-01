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У берегов Великобритании замерзло море

Вчера, 23:12

Море берегов Британии на этой неделе замерзло из-за холодного фронта, который надвигается на Великобританию и Ирландию.

Морозы настолько сильные, что у некоторых територий острова даже замерзло море. Из-за этого многие суда и лодки, которые там стояли в гавани, застряли в ледяном плену.

К сегодняшнему дню ветер и морозы стали сильнее и крепче, а синоптики и вовсе прозвали этот циклон “Чудовищем с востока”. 1 марта в Британии местная метеорологическая служба указала "красное" предупреждение для некоторых частей Англии и Уэльса. Из-за такой лютой погоды пришлось даже закрыть аэропорт в городе Глазго.

Но это не единственное море, которое неожиданно замерзло из-за непогоды. Балтийское море не стало исключением, несмотря на то, что последние семь лет оно не замерзало.


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