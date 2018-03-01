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Пучдемон пытался принять участие в управлении Каталонией даже из Бельгии

Вчера, 22:48

Пучдемон пытался управлять Каталонией прямо из Бельгии. Он официально объявил на всю страну о том, что арестованный депутат Жорди Сандерс проходит, как кандидат на пост ведущего лидера.

 По данным СМИ, официальное сообщение о новом кандидате на пост политического лидера поступило на страницу социальной сети от самого Карлеса Пучдемона, которого отстранили от бразд правления. В настоящее время он живет на территории Бельгии. Пучдемон, невзирая на свое отстранение от ранее занимаемой должности, не постеснялся и предложил главе правительства Каталонии уйти добровольно, оставив вакансию свободной.

А первым и окончательным претендентом признать ранее задержанного депутата Жорди Сандерса. Именно в этом человеке, по словам самого Карлеса Пучдемона, скрыты таланты настоящего политика и руководителя. Он сможет навести порядок в Каталонии, избегая казусных нюансов.


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