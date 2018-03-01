VistaNews.ru


В салоне самолета Air Canada у пассажира взорвался смартфон

Вчера, 22:12

В салоне авиасудна Air Canada, у одного из пассажиров лайнера загорелся смартфон просто в руках. Сам владелец получил ожоги и вынужден был спуститься на землю за медицинской помощью.

 Авиасудно компании Air Canada, которое должно было вылететь по курсу «Торонто-Ванкувер» вынуждено было задержаться в аэропорту на пару часов. Это связано с возникшим пожаром в пассажирском салоне. Причиной возгорания стал смартфон одного из пассажиров, который взорвался в его руках. Причина этого инцидента пока не ясна.

После полученных ожогов пассажир Boeing 787-9 вынужден был обратиться к медикам и покинуть салон авиаборта. Рейс не отменили, но по определенным причинам его отложили на несколько часов. Огонь в салоне потушили сами участники летного экипажа. Кроме владельца смартфона, больше пострадавших не оказалось.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.