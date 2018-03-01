В салоне самолета Air Canada у пассажира взорвался смартфон

Вчера, 22:12

В салоне авиасудна Air Canada, у одного из пассажиров лайнера загорелся смартфон просто в руках. Сам владелец получил ожоги и вынужден был спуститься на землю за медицинской помощью.

Авиасудно компании Air Canada, которое должно было вылететь по курсу «Торонто-Ванкувер» вынуждено было задержаться в аэропорту на пару часов. Это связано с возникшим пожаром в пассажирском салоне. Причиной возгорания стал смартфон одного из пассажиров, который взорвался в его руках. Причина этого инцидента пока не ясна.

После полученных ожогов пассажир Boeing 787-9 вынужден был обратиться к медикам и покинуть салон авиаборта. Рейс не отменили, но по определенным причинам его отложили на несколько часов. Огонь в салоне потушили сами участники летного экипажа. Кроме владельца смартфона, больше пострадавших не оказалось.