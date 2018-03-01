Репортеры нашли «настоящего» отца принца Гарри

Вчера, 21:35

Западные репортеры в очередной раз нашли «настоящего» отца принца Гарри. Журналисты убеждены, что родителем является офицер валлийской гвардии Марк Дайер.

Много лет говорят, что Гарри не доводится родным сыном принца Чарльза. Западная пресса уверена, что в свое время леди Диана изменила мужу и забеременела от другого мужчины.

На роль «настоящего» отца также рассматривалась кандидатура инструктора по верховой езде Джеймса Хьюитта. Но мужчина полностью опроверг свое отцовство, сказав, что их роман с леди Ди начался, когда Гарри ходил в детский сад.

После провала с так называемым одним отцом, журналисты начали искать сходство принца с другим мужчиной, с которым у принцессы Дианы также был роман. Они заявили, что принц совершенно не похож на Чарльза и рыжие волосы ему достались именно от Марка Дайера. Молодой Гарри близко общается с офицером еще с 1995 года, и первым пригласил его на свою свадьбу с Меган Маркл. Принц даже назвал мужчину «вторым отцом».

Королевская семья, в свою очередь, опровергла сходство Гарри с Марком Дайером. Они обосновали это тем, что цвет волос не повод для родства. Также известно, что королева Елизавета отказалась проводить тест на отцовство. Поэтому предполагаемый отец принца останется неразгадан.