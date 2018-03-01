В Бразилии цирковой акробат упал с трапеции

Вчера, 21:25

В сети появилось видео, где запечатлен момент, как цирковой акробат бразильского происхождения в костюме «человека-паука» упал с трапеции.

Запись сделана одним из зрителей шоу. На ролике можно увидеть акробата под куполом цирка, который выполняет акробатические трюки. Сперва он начинает раскачиваться, в чем ему помогают другие сотрудники цирка, так что он постепенно набирает скорость. В какую-ту секунду артист в костюме «человека-паука» чересчур сильно отклонился назад и в итоге упал с трапеции. Зрители в бюджетном зале были ошеломлены, запись прерывается после несчастного случая.

Высота, с которой упал артист, составляет 4,5 метра. Как сообщают СМИ, гимнаст не получил серьезных травм, его отправили в больницу, где ему дали нужные лекарства и отпустили. Бразилец уже вернулся к своей работе.