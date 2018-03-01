Житель Массачусетса отправил 5 писем с порошком и угрозами сыну Трампа

Вчера, 21:19

Житель Массачусетса 12 февраля текущего года отправил письмо с порошком и угрозами сыну президента США Дональду Трампу-младшему.

Это уже не первое письмо, которое отправлял злоумышленник. 24-летний житель Беверли Дэниел Фрисьело разослал не менее пяти писем. Такую “посылку” Дональт Трам получил не лично, так как конверт открыла 40-летняя невестка президента Ванесса. Несмотря на то, что порошок не представлял никакой опасности, женщину на всякий случай госпитализировали. Оказалось, что веществом, напоминавшим наркотик, был обычный крахмал.

Конверты проверяются правоохранительными органами еще с 2001 года, когда был пик отправки писем с сибирской язвой всевозможным политикам. Тогда из-за этого погибли 5 человек.

Также подобные письма с порошком уже получал Эрик Трамп в 2016 году. Тогда, как и сейчас, порошок оказался безвредным.