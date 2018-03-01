Китайский McDonald’s продает"русский" бургер с колбасой

Вчера, 19:27

С первого марта 2018 года в сети ресторанов быстрого питания в McDonald’s в Китайской народной республике появится новый «русский» бургер с колбасой.

Руководством McDonald’s было принято решение с первого марта открыть новый проект национальной кухни. В продаже появятся так называемые «русский» бургер с 7-миллиметровой колбасой или куриной грудкой, «немецкий» бургер с жареными сосисками или прожаренной говяжьей котлетой, а также «аляскинский» бургер с рыбой внутри.

Местные жители и посетители сети ресторанов с восхищением приняли эту новость. Новинка национальной кухни с напитком будет стоить примерно 18 юаней, что в пересчете на русские деньги эквивалентно 160 рублям.