VistaNews.ru


Китайский McDonald’s продает"русский" бургер с колбасой

Вчера, 19:27

С первого марта 2018 года в сети ресторанов быстрого питания в McDonald’s в Китайской народной республике появится новый «русский» бургер с колбасой.

 Руководством McDonald’s было принято решение с первого марта открыть новый проект национальной кухни. В продаже появятся так называемые «русский» бургер с 7-миллиметровой колбасой или куриной грудкой, «немецкий» бургер с жареными сосисками или прожаренной говяжьей котлетой, а также «аляскинский» бургер с рыбой внутри.

Местные жители и посетители сети ресторанов с восхищением приняли эту новость. Новинка национальной кухни с напитком будет стоить примерно 18 юаней, что в пересчете на русские деньги эквивалентно 160 рублям.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.