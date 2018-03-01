В США профессор разгневала студентов, подметив различия между мужчинами и женщинами

Вчера, 23:15

В Портлендском университете во время открытой лекции произошел скандал, граничащий с бунтом. Профессор, являющаяся доктором биологии, разгневала студентов, сообщив, что между мужчинами и женщинами существуют различия.

Профессор «пошла против течения», заявив, что не верит в эволюционные изменения восприятия пола. По здравому мнению биолога, сколько бы модные теории не устанавливали гендерное равенство, физиологически мужчины останутся мужчинами, а женщины – женщинами. Никакой феминизм или деление человеческих особей на десятки полов природу не изменят.

После этих слов некоторые студентки вскочили с мест, начали выкрикивать оскорбления, обвиняя профессора в поддержке мужского шовинизма и гендерном фашизме. Биолог пыталась им объяснить, что у мужчин и женщин не только разные первичные половые признаки, но и мышление. Эти слова настолько взбесили юных феминисток, что пришлось вызывать в аудиторию полицию.