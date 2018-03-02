Школьник отправил под суд учительницу, с которой изменил своей девушке

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Школьник пожаловался полицейским на домогательство со стороны учительницы, с которой ему пришлось изменить своей девушке. Инцидент произошел в США.

Американский школьник из штата Пенсильвания сообщил сотрудникам полиции о том, что его учитель Мелисса Энн Бонкоски сексуально домогалась его и принуждала вступать в сексуальный контакт. После такого заявления сотрудники полиции провели расследование, в ходе которого слова ученика подтвердились, теперь ей грозит до 36 месяцев заключения и необходимость отмечаться в полиции в течение 25 лет.

Сообщается, что от выполнения служебных обязанностей учительницу отстранили, из-под стражи ее выпустили под залог. Парень сообщал, что сначала Бонкоски общалась с его матерью по телефону по поводу его учебы, а с марта 2016 года начала забрасывать его сообщениями, которые носили недвусмысленный характер.

Через время учительница предложила подвезти парня домой и поцеловала его, первый секс у пары состоялся в декабре 2016 года. Адвокат школьника сообщил, что он не хотел вступать в сексуальный контакт с учительницей, но боялся, что та перестанет подвозить его домой. Также парню пришлось изменить своей девушке, что для него особо неприятно.