Китайский рынок заполонили поддельные презервативы

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Китайский рынок заполонили поддельные средства контрацепции. Полиция Китая сообщает, что более 80% преступлений, связанных с подделкой медикаментов – это производство поддельных презервативов.

Журналистам удалось выяснить, что производство и продажа поддельных презервативов в Китае является весьма прибыльным бизнесом. С каждой единицы некачественного продукта мошенники имею прибыль свыше 400%. Специалисты отмечают, что производство таких кондомов стоит на очень низком уровне санитарного состояния. При их производстве используются некачественные средства обработки и низкокачественные лубриканты. Поэтому эксперты уверены, что использование таких презервативов неизбежно приведет к заболеваниям половой системы.

Однако, пока правоохранительные органы пытаются бороться с нашествием «поддельных контрацептов», специалисты подсчитали, что на китайском рынке, в среднем по стране, каждый сотый презерватив является поддельным.