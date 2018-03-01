В Durex объяснили, почему в рекламе сифилисом болеет именно Вика

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Представитель компании Durex объяснил, почему в популярном в Сети рекламном ролике «Это Вика. И у неё сифилис» используется именно имя Виктория. Пообщаться на эту тему в компании решили после того, как в РФ девушки с таким именем стали возмущаться. Они считают, что над всеми Виками теперь будут издеваться и подшучивать.

Такой случай уже был зарегистрирован. В Уфе школьники решили подшутить над своей одноклассницей Викой. Они в один из пабликов добавили пост переделанной версии рекламы с презервативами. Об этом узнала мать девочки и обратилась в полицию. Родителей школьников-шутников уже наказали.

В британской компании «Рекитт Бенкизер», которая является одним из производителей фирмы Durex, имена Вика и Руслан были выбраны случайным образом. Про парня с гонореей также есть рекламный ролик.

По словам мужчины, в рекламе, как в литературе и кино, используются вымышленные имена. Это нужно для описания героя, а не для переноса его характеристик на людей с такими же именами. По словам представителя компании, такая реклама Durex призывает пользоваться контрацептивами в первую очередь. Данная реклама – глобальная, то есть её адаптируют и показывают в разных странах. В ней используют разные имена и болезни, которые самые распространённые в государстве.

Также мужчина добавил, что в основном люди отнеслись к рекламе с юмором, а не с негативом. Бренд Durex хотел обратить внимание людей на важные проблемы, а не высмеять и оскорбить конкретных людей с именами персонажей рекламы.