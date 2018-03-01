В Грузии в горсовете Боржоми депутаты подрались из-за зарплат

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В Грузии в горсовете Боржоми местные депутаты подрались из-за повышения зарплат. Об этом рассказал Ника Мелия, один из лидеров «Единого национального движения».

В Боржоми 28 февраля депутаты представили на голосование новый законопроект, согласно которому зарплата главы города должна быть повышена с 2650 до 3000 лари, его зам должен получать не 2000 лари, а 2600 лари. Главы городской администрации также не были обижены и им обещали повышение с 1550 до 2000 лари.

Чтобы закон был принят, необходимы голоса оппозиционеров, которые проголосовали против. В результате между сторонами произошел конфликт, переросший в драку. После оппозиционеров держали в зале заседания закрытыми на протяжении девяти часов. Изначально сотрудники МВД не реагировали на происходящее, в итоге они весь день дежурили и контролировали ситуацию.