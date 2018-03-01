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Подросток из Новой Зеландии совершил покушение на королеву Елизавету II

Сегодня, 11:42

Недавно служба разведки Новой Зеландии сняла гриф «секретно» с документов, относящихся к покушению на королеву Елизавету II. Как выяснилось, в 1981 во время визита королевы Великобритании в город Данидин 17-летний подросток совершил попытку убить представителя королевской семьи.

Сообщается, что сейчас новозеландская разведка впервые подтвердила факт покушения на королевскую особу. Ранее правительство отрицало даже саму возможность подобного происшествия. Из опубликованных документов следует, что преступник намеревался убить именно королеву и никого другого. Помимо этого, в документе также значится имя стрелка. Им оказался житель Новой Зеландии Кристофер Джон Льюис, которому на тот момент было 17 лет.

Однако, как отмечается в документе разведслужб, у Льюиса не было ни выгодной для стрельбы позиции, ни достаточной мощности его оружия для успеха подобного покушения на особу королевских кровей. Также в документе отмечено, что расследование события, которое имело место быть почти 40 лет назад, велось тайно.

Стоит заметить, что Льюиса все-таки арестовали, однако за другое преступление. Его подозревали в том, что он убил женщину и похитил ее ребенка. Кристофер Джон Льюись совершил самоубийство в тюрьме в Новой Зеландии в 1997 году.


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