VistaNews.ru


В США за $1,8 млн продают развратный дом

Сегодня, 10:35

В США в городе Парадайз-Вэлли в штате Аризона сорвалась сделка по покупке дома. Одна из местных жительниц собиралась купить за 1,8 миллиона дом, общая площадь которого составляла 388 квадратных метров. Однако её смутило, что в нём 20 лет снимали порно.

Покупаемый дом был отличный – на площади в 388 квадратных метров было четыре спальни, бассейн и вид на горы. Цена постройки составляла 1,8 миллиона долларов США. Однако риелтор, когда разговаривал с покупательницей, упомянул, что дом 20 лет использовался в индустрии развлечений.

Покупательница решила найти в интернете, что же это за развлечение. Выяснилось, что продавцами жилья были Кевин и Сандре Оттерсон. Они владеют порносайтом Wifey’s World. Для съёмки порнографических фильмов они использовали дом, который продают.

После этого покупательница приняла решение отказаться от покупки. Она заявила, что не может готовить обед ко Дню благодарения на столе, на котором порно звёзды занимались сексом.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.