В США за $1,8 млн продают развратный дом

Сегодня, 10:35

В США в городе Парадайз-Вэлли в штате Аризона сорвалась сделка по покупке дома. Одна из местных жительниц собиралась купить за 1,8 миллиона дом, общая площадь которого составляла 388 квадратных метров. Однако её смутило, что в нём 20 лет снимали порно.

Покупаемый дом был отличный – на площади в 388 квадратных метров было четыре спальни, бассейн и вид на горы. Цена постройки составляла 1,8 миллиона долларов США. Однако риелтор, когда разговаривал с покупательницей, упомянул, что дом 20 лет использовался в индустрии развлечений.

Покупательница решила найти в интернете, что же это за развлечение. Выяснилось, что продавцами жилья были Кевин и Сандре Оттерсон. Они владеют порносайтом Wifey’s World. Для съёмки порнографических фильмов они использовали дом, который продают.

После этого покупательница приняла решение отказаться от покупки. Она заявила, что не может готовить обед ко Дню благодарения на столе, на котором порно звёзды занимались сексом.