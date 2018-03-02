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В Китае жена отправила в морг живого мужа, который болел раком желудка на четвертой стадии. Инцидент зафиксирован в городе Шиянь в провинции Хубэй.

Утром женщина не смогла разбудить супруга, который болел раком желудка уже на четвертой стадии. Она посчитала, что благоверный скончался ночью и вызвала ритуальную службу. Работники последней доставили мужчину в морг, где его стали готовить к мероприятию.

Сотрудники медицинского учреждения стали переодевать и гримировать своего пациента, заметив, что его пальцы и рот слегка вздрагивали. После проверки пульса они убедились, что мужчина жив. На место вызвали скорую помощь, но когда она прибыла, то больной уже скончался. По словам управляющего похоронного бюро, это уже третий подобный случай в его практике. Он рекомендует проверять пульс человеку, прежде чем считать его усопшим.