VistaNews.ru


В Китае жена отправила в морг живого мужа

Сегодня, 00:30

В Китае жена отправила в морг живого мужа, который болел раком желудка на четвертой стадии. Инцидент зафиксирован в городе Шиянь в провинции Хубэй.

Утром женщина не смогла разбудить супруга, который болел раком желудка уже на четвертой стадии. Она посчитала, что благоверный скончался ночью и вызвала ритуальную службу. Работники последней доставили мужчину в морг, где его стали готовить к мероприятию.

Сотрудники медицинского учреждения стали переодевать и гримировать своего пациента, заметив, что его пальцы и рот слегка вздрагивали. После проверки пульса они убедились, что мужчина жив. На место вызвали скорую помощь, но когда она прибыла, то больной уже скончался. По словам управляющего похоронного бюро, это уже третий подобный случай в его практике. Он рекомендует проверять пульс человеку, прежде чем считать его усопшим.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.