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В Британии муж убил супругу мачете из-за ревности к "законному" любовнику

Вчера, 21:13

Житель Британии ошалел от ревности и убил свою жену мачете из-за любовника. Он изначально сам разрешил жене сходить «налево», но потом начал подозревать, что она намерена сбежать от него со своим кавалером.

Британец, которому 55 лет, убил свою жену мачете, разрубив ей голову. Дело в том, что законный супруг приревновал ее к любовнику, с которым она планировала сбежать из семьи. Ревнивец увидел переписку в Сети любовников и не смог больше контролировать свое состояние.

В результате нанесенных травм женщина не смогла жить дальше и скончалась. На протяжении года семейная пара проживала в Британии, они оба работали педагогами. Муж не был против связи своей жены с Доном, которого он знал раньше, но не думал, что между ними возникнут серьезные отношения.


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