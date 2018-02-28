В Киеве 1 марта на марш выйдут "ночные бабочки"

Вчера, 18:18

В самом центре Киева 1 марта состоится торжественное шествие проституток. Представительницы самой древней профессии пройдут под окнами правительства Украины, чтобы повторно заявить о своих правах.

С началом первого дня весны 1 марта в Киеве ожидается грандиозное событие. По правительственному району пройдут маршем украинские проститутки. Девушки разного возраста соберутся, чтобы еще раз напомнить властям о своем присутствии в стране и о том, что они также имеют свои права, как граждане страны.

«Ночные бабочки» даже придумали название своей мирной акции - «Стальные яйца украинской политики». Марш начнется ровно в 12:00. Проститутки выразили недовольство против налогообложения согласно законодательству Украины. Стартует колонна от Кабинета Министров и завершится шествие у стен Администрации главы государства. По предварительным описаниям, все должно пройти без происшествий.