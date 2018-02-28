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В Китае на занятиях йогой девочка лишилась ног

Сегодня, 11:16

В Китае произошло ЧП на занятии йогой. В китайском городе Чжэнчжоу 4-летняя девочка Сяо Бао выполняла тяжелый элемент «мостик» и получила травму позвоночника. Ребенок рассказал в отделении нейрохирургии детской больницы, что лишилась ног и не ощущает конечностей.

В Китае продолжается расследования трагического случая на занятиях танцевальной студии по йоге. Девочка во время выполнения сложного элемента не смогла совладать с телом и упала. После ребенок пожаловался на отсутствие ощущений нижних конечностей. Пострадавшую Сяо Бао госпитализировали в нейрохирургию детской больницы.

Заведующий отделения Чжэнчжоу Ци Линь констатировал: позвоночник не сломан, однако чрезмерно трудное упражнение могло привести к серьезной травме. Также возможно девочка буде парализована. Родители ребенка уверены в ошибке тренера, который не имел профессиональных сертификатов.


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