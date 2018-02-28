Японская полиция обнаружила в чемодане русского мигранта отрубленную голову

Сегодня, 10:30

В Японии арестован российский мигрант, в чемодане которого найдена отрубленная голова японской девушки. По заявлениям СМИ, Евгений Байрактар прибыл из Нью-Йорка в Японию и совершил жестокое убийство 27-летней девушки.

Как сообщают правоохранительные органы Японии, Евгений познакомился с жительницей Осаки через интернет. Молодые люди пошли на свидание, провели вместе время, после чего направились в мотель для туристов, где их и зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. После этого девушку никто не видел.

С заявлением о пропаже подруги в полицию обратились ее друзья, которым она рассказала о намечающемся свидании с американским туристом.

Как сообщают следственные органы Японии, молодой человек уже сознался в содеянном и рассказал детективам, где сокрыл оставшиеся части тела девушки. Места «захоронения» жертвы оказали в пол сотнях километров друг от друга. Евгений разделил убитую на три части: тело девушки нашли рядом с городом Осака, а ноги были закопаны в Киото. Голову же мужчина оставил в своем чемодане.

Мотивы такого жестокого убийства на данный момент выясняются.