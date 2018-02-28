VistaNews.ru


Японская полиция обнаружила в чемодане русского мигранта отрубленную голову

Сегодня, 10:30

В Японии арестован российский мигрант, в чемодане которого найдена отрубленная голова японской девушки. По заявлениям СМИ, Евгений Байрактар прибыл из Нью-Йорка в Японию и совершил жестокое убийство 27-летней девушки.

Как сообщают правоохранительные органы Японии, Евгений познакомился с жительницей Осаки через интернет. Молодые люди пошли на свидание, провели вместе время, после чего направились в мотель для туристов, где их и зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. После этого девушку никто не видел.

С заявлением о пропаже подруги в полицию обратились ее друзья, которым она рассказала о намечающемся свидании с американским туристом.

Как сообщают следственные органы Японии, молодой человек уже сознался в содеянном и рассказал детективам, где сокрыл оставшиеся части тела девушки. Места «захоронения» жертвы оказали в пол сотнях километров друг от друга. Евгений разделил убитую на три части: тело девушки нашли рядом с городом Осака, а ноги были закопаны в Киото. Голову же мужчина оставил в своем чемодане.

Мотивы такого жестокого убийства на данный момент выясняются.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.