Над Ригой ночью увидели огромные световые "столбы"

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Огромные световые «столбы» были зафиксированы в небе над Ригой 26 февраля. Такое ночное видение жители расценили, как сверхъестественное явление.

Население некоторых регионов столицы Латвии имело возможность наблюдать уникальное явление – световые огромные «столбы» в ночном небе 26 февраля. В социальных сетях мгновенно начали публиковать пользователи снимки удивительного видения, некоторые даже пробовали снять видео. Параллельно к публикациям возникли и дискуссии между рижанами. Одна группа восприняли световые «столбы», как нечто мистическое и сверхъестественное. Их оппоненты придерживались мнения, что НЛО дало знак своего присутствия, ну а скепкики просто шутили, что это Бэтмен.

Окончательной стала идея метеорологов, которые объяснили источник появления редкого явления. «Столбы» могли появиться в небе из-за реакции на разницу между теплом и морозом. Иногда подобное еще называют «Световой лес», оно случается очень крайне редко.